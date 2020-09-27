Ahmet Ağaoğlu: 3-4 transfer yapacağız

Bordo-Mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yöneticiler Mehmet Yiğit Alp, Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu ve Emin Kahraman, Trabzon’da kahvaltılı basın toplantısında medya mensuplarıyla bir araya geldi. Ağaoğlu, uzun bir aradan sonra tüm merak edilen konulara açıklık getirdi. İşte 2.5 saat süren sohbetten öne çıkanlar...

‘Kulübün borcu 980 milyon TL’

“Geldiğimizde 185 milyon Euro borç vardı. 2.5 senede 1.1 milyar liralık ödeme yaptık. Kur farkına rağmen borcu 980 milyon TL’de tuttuk. Sörloth’un satışı buna dahil değil. TL olarak devraldığımız yerdeyiz fakat kur farkı gözden kaçmasın. Geldiğimizde UEFA ve FIFA’da 30 üzerinde dosya vardı.”

‘Borçları yeniden yapılandırıyoruz’

“Önümüzdeki hafta içerisinde, borçlarımız yeniden yapılandırılacak. Bununla birlikte ilk 2 yılı ana para ve faiz ödemesiz 9 yıla yayılacak. Bu açıdan baktığınızda Trabzonspor yıllık faiz de dahil 120-130 milyon ödemeyle 7 yılın sonunda şu andaki borçların tamamından kurtulmuş oluyor. Geldiğimizde Trabzonspor’un borsadaki değeri Euro bazında 33.4’tü. Bugün 1.2 milyar TL yani 144 milyon Euro”

‘Talisca’yı alırsak batarız’

“Geçen sene Talisca çok gündeme getirildi. Bizim bu ve buna benzer ölçekte transfer yapmamız mümkün değil. Batarız. Bir oyuncuya Trabzonspor’un 7-8 milyon Euro maaş ödemesi mümkün değil. Elneny´in transferi de çok yazıldı. Net maaşı 2.5 milyon Euro. Bu oyuncular hiçbir zaman gündemimize gelmedi”

‘Sörloth’un gidişinden sonra...’

“2.5 yılda ödediğimiz bonservis toplamda 13 milyon Euro. Son yapılanlar dahil. Menacerlik ücreti 3.7 milyon Euro. 2017-2018 sezonunda 35 milyon Euro olan kadro maliyetini 2018-2019’da 18 milyon Euro’ya çektik, geçen sezon 16 milyon Euro’ydu. Bu sezon Sörloth’un satışı sonrası tekrar 15-16 olabilir. 2.5 yılda oyuncu satışından 44 milyon Euro kazandık”

‘Hugo artık gündemde değil’

“Vitor Hugo izleme ekibinin önerdiği, teknik heyetin onayladığı bir oyuncuydu. Ancak mali şartlar nedeniyle yönetimimiz tarafından reddedildi. Oyuncun 4 senelik maliyeti vergisiyle birlikte toplam 15 milyon Euro. O parayı ödeyemeyiz. Şu anda gündemde değil. Bu tip oyuncuları transfer etme şansımız yok. Virüs nedeniyle kombine ve maç gelirimiz sıfır. Ürün satışımız yüzde 40 düştü. Bu kulüp plansız harcamalar yüzünden buralara geldi”

‘7 günlük süremiz var’

“Transfer için bizim planımıza göre 7 günlük bir süremiz var. Bu sürede 1-2 bölgeye 3-4 oyuncuyu kulübümüzün ödeme limitlerinin içerisine çekmeye çalışıyoruz. Bu transferler daha önceden yapılabilirdi ama yapılsaydı yüzde 20- 30´luk bir maliyet getirecekti. Bu transferleri gerçekleştireceğiz. Geldiğimizden beri hep zirve yarışında olacağımızı söyledik ve olduk. Yine şampiyonluğun en büyük adaylarından biri Trabzonspor’dur”

‘UEFA’ya baskı yapmışlar!’

“UEFA’da neler olup bittiğini hepimiz biliyoruz veya tahmin ediyoruz. Cezanın ertelenme talebinde bulunduğumuz zaman bize UEFA yönetim kurulu üyesi, ‘Üzerimize Türk kulüplerinden çok büyük baskı var´ ifadesini kullandı. UEFA, cezalarla alakası Milan ve Manchester City´ den iki sağlam tokat yedi. Bir tokat da bizden yeseydi UEFA’nın bütün sistemi tartışılır duruma gelecekti. UEFA İtalya ve İngiltere ile başa çıkamazdı. En zayıf nokta Türkiye’ydi. Bana göre burada da haksızlığa uğradık.”

‘Rezerv ligin olmaması darbe’

“Rezerv takım konusunda 7-8 kulüp statünün belli olması için mücadele ettik. 26 futbolcu ile bu ligi tamamlayacaksınız. Milli maçlar hariç 8 ayda 58 resmi maç... Bunu anlattık ama gereği yapılmadı. Bana göre rezerv ligin olmaması, Türk futbolunun gelişmesi için vurulmuş en büyük darbedir. 3 kulübü 24 saatte Süper Lig´e dahil ettiler ancak 8 ayda 3 kulübü 3’üncü Lig´e dahil edemediler. Sorumlusu TFF’dir”

‘Zirve dizaynı için lig oynandı’

“Pandemi sürecinde geçen sezon UEFA’ya üye ülkeler 2 uygulama yaptı. Ya ligler tatil edildi, düşme kaldırıldı bazıları şampiyon ilan edildi veya şampiyonsuz sıralamaya göre Avrupa’ya gönderdi. Bazıları da ligi oynatma kararı aldı. Türkiye’de düşen düştü, şampiyon olan ilan edildi. Bu maçları oynatıyorsun, lig bittikten 72 saat sonra düşmeyi kaldırıyorsun! Demek ki TFF olarak bu ligin zirvesini dizayn etmek için ligi oynattınız. İşin gerçeği bu”

‘Yabancı bir MHK oluşturalım’

“Hakem konusuna neyin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Ne onlar çok akıllı, ne de biz onların düşündüğü kadar az akıllıyız. Yabancı ülkeden emekli olmuş, kariyeri yüksek, UEFA’nın bünyesinde de hakemlik kariyerinde tartışmaya yer olmayan hakemlerden merkez hakem komitesini (MHK) oluşturalım yeter. Yabancı hakem değil, yabancı MHK. Bakın o zaman ne oluyor. UEFA’daki 13 ülkede bu uygulanıyor. Alın size gündem”

‘Uğurcan için görüşme yok’

“Uğurcan Çakır için Rennes’den teklif geldi. Belirlediğimiz bir alt sınır var. Bizim beklediğimiz teklifi bize resmi olarak ulaştırmadıkları takdirde transferin söz konusu olmadığını ve masaya oturmayacağımızı söyledik. Şu an için Uğurcan Çakır ile ilgili bir transfer görüşmesi yok.”