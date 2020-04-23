Ağaoğlu’nun yazısında şu ifadeler yer aldı: “Ulusal günler, Cumhuriyetimize ve onun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e duyduğumuz sarsılmaz sevginin sembolik birer ifadesidir. 23 Nisan, bu tarihler içinde ayrı bir yerde duruyor. 23 Nisan 1920, ulusal tarihimizin başlangıcı ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla sonuçlanacak bir sürecin dönüm noktasıdır. Mustafa Kemal Atatürk, ulusal egemenlik ve bağımsızlığımızı yaşatacak olan çocuklarımıza bu özel günü armağan etmiştir. Bugün 100. yıl dönümünü kutluyor olmaktan gurur duyuyoruz.”