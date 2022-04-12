Fenerbahçe 'de bir yandan teknik direktör konusunda İsmail Kartal - Löw - Jesus üçgeninde değerlendirmelerine devam ederken, transfer için de flaş bir gelişme yaşandı. Mısırlı gazeteci Mohamed Shabana, Fenerbahçe'nin Zamalek'te forma giyen Ahmed Sayed Zizo ile prensipte anlaştığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Sarı Lacivertli taraftarlar Ahmed Sayed Zizo'nun kariyerini merak etmeye başladı. Fanatik.com.tr olarak Ahmed Sayed Zizo'nun kariyerini sizler için derledik.

Ahmed Sayed Zizo kimdir?

10 Ocak 1996'da Mısır'da dünyaya gelen Zizo, 1.80 boyunda ve sağ kanatta görev alıyor. Zizo, tercih edilmesi halinde orta sahanın göbeğide ve sol kanatta da yer alabiliyor. Oyuncu, futbol kariyerine Wadi Degla U23 takımında başladı ve daha sonra Nacional, Moreirense ve Zamalek'te oynadı. Zizo, bu sezon 17 müsabakada 9 gole imza attı ve 6 asist üretti. Öte yandan oyuncu, 1395 dakika sahada kaldı. Zizo'nun transfermarkt değeri, 2 milyon euro.





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