Altın bir jenerasyon yakalayan ve önceki akşam İzlanda ile golsüz berabere kalarak 2020 Avrupa Şampiyonası’na gitmeyi garantileyen Ay-Yıldızlılar’da, Andorra maçı öncesinde kadrodan 9 isim çıkarılırken, yerlerine 4 oyuncu çağrıldı. Bu isimlerden Alman Milli Takımı’nın istediği Ahmed Kutucu ile Avusturyalılar’ın takıma kazandırmayı planladığı Mert Müldür dikkat çekti. İki isim de daha önce resmi maçlarda Kırmızı- Beyazlı formayı giymezken, Andorra karşısında hem Ahmed’i hem de Mert’i oynatarak, Almanlar ve Avusturyalılar’ın önünü kapatacağız.

1 dakika yeterli

İki oyuncu da Andorra karşısında 1 dakika dahi oynarsa Almanlar’ın ve Avusturyalılar’ın, genç yıldız adaylarımızı kendi milli takımlarına alma şansı kalmayacak. Geçmiş dönemde Mesut Özil, İlkay Gündoğan, Emre Can, Kerem Demirbay ve Suat Serdar gibi yıldızları Almanya’ya kaptıran Türkiye’nin, bu kez iki ismi kaybetmeye niyeti yok.

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