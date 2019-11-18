Ahmed Kutucu: Maçtan önce heyecanım çoktu

Andorra maçı ile ilk kez milli formayı giyen genç futbolcu Ahmed Kutucu, maçın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

18 Kasım 2019, Pazartesi 01:04
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Ahmed Kutucu: Maçtan önce heyecanım çoktu

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu’ndaki son maçında deplasmanda karşılaştığı Andorra’yı Enes Ünal’ın golleriyle 2-0 mağlup etti ve İzlanda maçı sonrası finallere katılmayı garantilediği eleme grubunu ikinci sırada tamamladı.

Maçın ardından Andorra maçı ile ilk kez milli formayı giyen genç futbolcu Ahmed Kutucu açıklamalarda bulundu.

İşte genç futbolcunun maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Maçtan önce heyecanım çoktu ancak milli formayı giymek gurur vericiydi. Güzel bir maçtı. Takım arkadaşlarım ilk maçımda çok yardımcı oldu."

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