Kasımpaşa’nın yıldız futbolcusu Mahmoud Trezeguet’nin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı, sıradaki kulübünün hangisi olacağı merak konusu olmuş durumda…

Hayatını Rawan Omar ile birleştiren ve geçtiğimiz günlerde Kahire’de düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine giren yıldız futbolcu, Türkiye ve dışarısında bir çok ekibin ilgisini çekiyor.

Suudi Arabistan’ın Al Ittihad takımından teklif alan futbolcuyla Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de ilgilendiği belirtildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Mısırlı futbolcunun vatandaşı olan eski bir Beşiktaşlı futbolcu ile görüştüğü öğrenildi. Siyah-beyazlıların unutulmaz isimlerinden olan Ahmed Hassan’ı arayan Trezeguet, eski milli futbolcunun görüşlerine başvurdu.

‘Ya Türkiye’de kal, ya Avrupa’ya git’

24 yaşındaki oyuncuya futbolculuğunu Avrupa’da sürdürmesi tavsiyesinde bulunan Ahmed Hassan’ın, Suudi Arabistan ya da bunun gibi ülkelerdeki liglere gitmenin kendisi faydası olmayacağını söylediği, Türkiye’de kalması ya da başka bir Avrupa ülkesinde yola devam etmesinin daha iyi olacağını ilettiği öğrenildi.

‘Fenerbahçe’yi değil, Beşiktaş’ı seç’ tavsiyesi

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında bir tercih yapmasının gerekmesi durumunda da Trezeguet’nin siyah-beyazlıları seçmesi önerisinde bulunan Ahmed Hassan’ın, Beşiktaş’ın oyun tarzı ve kadro yapısı nedeniyle Mısırlı futbolcuya daha uygun olacağını düşündüğü ve böyle bir durumda Beşiktaş’a gitmesinin daha doğru olacağı tavsiyesinde bulunduğu belirlendi.

Kaynak: Skorer