Ahmed Hassan: Bu akşam çok önemli bir galibiyet aldık

Süper Lig 'in 19. haftasında Konyaspor sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Yeşil-Beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile biten mücadelenin ardından, galibiyeti getiren golü kaydeden Ahmed Hassan açıklamalarda bulundu.

Çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Ahmed Hassan, galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Ahmed Hassan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu akşam çok önemli bir galibiyet aldık. Bu tarz maçları yönetmeyi biliyoruz. Geçen sezonun şampiyonuyla oynamak çok zor. Galip geldiğimiz için mutluyuz."



