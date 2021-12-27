MENÜ

Ahmed Hassan: Bu akşam çok önemli bir galibiyet aldık

Süper Lig 'in 19. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Konyaspor'da, galibiyeti getiren golü kaydeden Ahmed Hassan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

27 Aralık 2021, Pazartesi 22:39 Son Güncelleme:
- A +
Ahmed Hassan: Bu akşam çok önemli bir galibiyet aldık

Süper Lig 'in 19. haftasında Konyaspor sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Yeşil-Beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile biten mücadelenin ardından, galibiyeti getiren golü kaydeden Ahmed Hassan açıklamalarda bulundu.

Çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Ahmed Hassan, galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Ahmed Hassan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu akşam çok önemli bir galibiyet aldık. Bu tarz maçları yönetmeyi biliyoruz. Geçen sezonun şampiyonuyla oynamak çok zor. Galip geldiğimiz için mutluyuz."

İlgili Haberler
Son dakika! Pjanic'ten sakatlık açıklaması


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...