Ah Burak Yılmaz vah Dever Orgill!

Ocak ayında bonservisine 10 milyon Euro ödenen Mbaye Diagne henüz Galatasaray'da beklentileri karşılayamadı. Kasımpaşa'da 1 yılda 36 maçta 32 gol atan Diagne, sarı-kırmızılı formayı giydiği 7 maçta ise sadece 3 golde kaldı. Kasımpaşa'daki 32 golün 8'ini penaltıdan kaydeden Senegalli forvet, Galatasaray'da 2 penaltıyı gole çevirdi. Diagne sarı-kırmızılı formayla penaltı dışında sadece 1 kez ağları sarstı. Devre arasındaki diğer forvet transferleri incelendiğinde Diagne'nin Galatasaray'da yarattığı hayal kırıklığı daha net ortaya çıkıyor.

ONLAR GOLLERİYLE COŞTU, DİAGNE DURDU!

Beşiktaş'ın Trabzon'a 8.4 milyon TL ödediği Burak Yılmaz, 1'i penaltıdan toplam 6 golüyle siyahbeyazlıları taşıdı. Ankaragücü'nün sessiz sedasız getirdiği Jamaikalı Dever Orgill de 6 gol-1 asistlik performansıyla sarı-lacivertli takımı tek başına düşme hattının üzerinde tuttu. Lider Başakşehir'in 2 milyon Euro'ya Sivas'tan aldığı Robinho ise 2 gol atıp 2 asist yaptı ve ileri uçta sürekli gezinerek Visca'ya pozisyonlar hazırladı.

(Sabah)