Manchester City'nin başarılı golcüsü Sergio Aguero'nun özel hayatında ise işler pek de istediği gibi gitmiyordu.

2008 yılında Maradona'nın en küçük kızı Gianina ile evlenen Aguero, bu ilişkiden bir de çocuk sahibi olduktan sonra 2012'de çalkantılı bir ayrılık süreci yaşamışlardı.

Takım arkadaşları Fabian Delph ve Benjamin Mendy tarafından da takımın en çapkın ismi olarak tanımlanan Aguero, daha sonra Arjantinli şarkıcı Karina Tejeda ile bir ilişki yaşadı.

Karina Tejeda ile de 4 yıllık bir ilişki yaşayan ve olaylı şekilde ayrılan Aguero'nun ismi, sonrasında birçok güzelle geçti. Taylor Ward sonrası 23 yaşındaki model Sofya Calzetti ile birlikte olduğu belirtiliyor.

Aguero - Calzetti birlikteliği öncesinde ise Arjantinli oyuncunun Zoe Cristofoli ile olan ilişkisi çok dikkat çekmişti.

İkilinin 2018'de başlayan ilişkileri bitmiş gibi dursa da Cristofoli, son dönemde birçok markayla çalışarak aktif bir süreç geçiriyor.

Zoe Cristofoli'nin Instagram paylaşımları da oldukça dikkat çekiyor.

(Fotoğraflar Zoe Cristofoli'nin Instagram hesabından alınmıştır)