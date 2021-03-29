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Agüero uzatmalarda şampiyonluğu getirmişti! Manchester City gol rekortmeninden flaş karar...

Manchester City ve Premier Lig tarihinin en unutulmaz şampiyonluklarından birine adeta tek başına imza atan Sergio Kun Agüero, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Agüero, 2011-12 sezonunda uzatmalarda attığı golle şampiyonluğu getirirken kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olarak tarihe altın harflerle adını yazdırmıştı

29 Mart 2021, Pazartesi 22:39 Son Güncelleme:
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Agüero uzatmalarda şampiyonluğu getirmişti! Manchester City gol rekortmeninden flaş karar...

Manchester City'nin Arjantinli yıldızı Sergio Agüero, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Premier Lig tarihinin en unutulmaz şampiyonluklarından birine 2011-12 sezonunda imza atan Sergio Kun Agüero, uzatmalarda attığı golle şampiyonluğu getirmişti.

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Premier Lig'de en golcü yabancı Agüero

İngiltere Premier Lig tarihinin 181 golle en golcü yabancısı olan Agüero aynı zamanda 257 golle Manchester City kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olarak tarihe altın harflerle adını yazdırmıştı



Premier Lig'de 7.kez ayın oyuncusu ödülünü alan tek oyuncu konumundaki Agüero, Maradona'nın kızıyla evli. Arjantin Milli Takımı'nda da forma giyen Agüero 2014-15 sezonunda gol kralı olmuştu


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