Agüero uzatmalarda şampiyonluğu getirmişti! Manchester City gol rekortmeninden flaş karar...
Manchester City ve Premier Lig tarihinin en unutulmaz şampiyonluklarından birine adeta tek başına imza atan Sergio Kun Agüero, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Agüero, 2011-12 sezonunda uzatmalarda attığı golle şampiyonluğu getirirken kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olarak tarihe altın harflerle adını yazdırmıştı
Manchester City'nin Arjantinli yıldızı Sergio Agüero, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Premier Lig tarihinin en unutulmaz şampiyonluklarından birine 2011-12 sezonunda imza atan Sergio Kun Agüero, uzatmalarda attığı golle şampiyonluğu getirmişti.
İlgili Haberler
Premier Lig'de en golcü yabancı Agüero
İngiltere Premier Lig tarihinin 181 golle en golcü yabancısı olan Agüero aynı zamanda 257 golle Manchester City kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olarak tarihe altın harflerle adını yazdırmıştı
https://twitter.com/premierleague/status/1250132966866432000?s=20
Premier Lig'de 7.kez ayın oyuncusu ödülünü alan tek oyuncu konumundaki Agüero, Maradona'nın kızıyla evli. Arjantin Milli Takımı'nda da forma giyen Agüero 2014-15 sezonunda gol kralı olmuştu