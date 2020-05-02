Agüero: Gergin bir ortam olacak

İngiliz devi Manchester City'nin golcüsü Kun Agüero, koronavirüs nedeniyle birçok futbolcunun korku yaşadığını belirtti. Arjantin basınına konuşan yıldız oyuncu, "Antrenmanlara başlayacağız ama maçlar ne zaman oynanacak belli değil. Futbola döndüğümüzde dikkatli olmalıyız. Haberiniz bile olmadan virüsü kapmış olabiliyorsunuz. Oldukça gergin bir ortam olacak. Umarım en kısa zamanda aşı bulunur ve bütün bunlar sona erer" ifadelerini kullandı.