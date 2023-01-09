Agüero futbola geri döndü!

Manchester City'deki sansasyonel kariyerinin ardından Barcelona'ya transfer olan; ancak sağlık nedenleriyle İspanyol ekibine veda eden Sergio Aguero, yeniden yeşil sahalara döndü.

Agüero, Barcelona de Guayaquil'e transfer oldu

Arjantinli oyuncu, Ekvador'un Barcelona de Guayaquil takımıyla yeni sözleşme imzaladı. Agüero, yeni durağı Barcelona'yla aynı isimli Ekvador ekibi Barcelona de Guayaquil olacak.

Agüero: "Kardiyologdan yardım aldım"

Futbola dönmesiyle ilgili Agüero, "Yeniden oynamak için heyecanlanıyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Şimdiden antrenmanlara başladım, kulübüm için oynayabileceğim. Kardiyologdan yardım aldım.

Kendimi gerçekten iyi hissediyorum, her şeyi kontrol eden bir çipim var, bu şekilde oynayabiliyorum. 15 gün içinde İspanya'da Barcelona'dan takım arkadaşlarımla bir maça çıkacağım." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Ajantinli santrfor, Barcelona'da forma giydiği 2021 yılında kalbindeki sorun nedeniyle emekliye ayrılma kararı aldığını duyurmuştu.

Sergio Agüero'nun kariyeri

Arjantin'in Independiente takımında başladığı futbolculuk kariyerine Atletico Madrid (2006-2011) ile Manchester City'de (2011-2021) devam eden ve son olarak Barcelona'ya gelen Agüero, Arjantin Milli Takımı'nda da 14 yıl boyunca forma giydi.

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Sergio Agüero'nun performansı

Arjantinli yıldız Agüero, 41'i milli takımda olmak üzere kariyeri boyunca 426 gol attı. (Ajansspor)