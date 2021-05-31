Arjantinli oyuncu Sergio Agüero, 10 yıllık Manchester City kariyerini Premier Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi finali ile tamamladı. Premier Lig tarihinin en golcü yabancısı unvanını alan ve toplam 15 kupa kazanan Sergio Agüero, 10 yıl sonra resmen La Liga'ya döndü.

11 maç 6 gol

Agüero, Atletico Madrid forması altında beş sezon mücadele etmişti. 32 yaşındaki Arjantinli golcü özellikle Barcelona karşısında etkili olmuş ve 11 maçta 6 gol atmıştı. Agüero iki kez Barcelona karşısında 4 gollü galibiyette büyük pay sahibi olmuştu. Agüero, 2007-08 sezonunda Atletico Madrid'in Barcelona'yı 4-2 yendiği maçta 2 gol ayrıca sonraki sezon 4-3 kazanılan maçta da 2 gol atmıştı. Agüero bir nevi 'belalısı' olduğu takıma imza atarken Milli Takım arkadaşı Messi ile birlikte oynama fırsatı olacak eğer Messi kulüpten ayrılmazsa.









Hedef 100'ler kulübü

Çok genç yaşta Atletico Madrid'e gelen Agüero, 2006-2011 yılları arasında La Liga'da 175 maça çıkıp 74 gtol atmıştı. Agüero La Liga'da da 100'ler kulübüne girmek için mücadele edecek.















