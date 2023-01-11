TFF 3. Lig ekiplerinden Ağrıspor sportif direktörü Nurettin Yıldırım, yaptığı açıklamayla istifa ettiğini açıkladı.

Sezon başında kısıtlı imkanlara rağmen başarılı transferler yaptıklarını ve ligin ilk yarısını beklentilerin üzerinde 27 puanla kapattıklarını söyleyen Yıldırım; gönderilen teknik adamın takıma geri gelmesinin hiç bir fayda sağlamayacağını söyleyerek çok sevdiği ve emek verdiği kulübünden istemeyerek bile olsa istifa ettiğini söyledi.

Alt liglerde yılın başarılı sportif direktörlerinden biri olan Nurettin Yıldırım; Ağrıspor'a gönülden bağımız var. Artık tribündeki yerimizi alıp, taraftarımızla birlikte sonuna kadar takımımızı destekleyeceğiz dedi.