Ağrı 1970 Spor-Karşıyaka maç sonucu: 0-0

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadyumu'nda Ağrı 1970 Spor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada iki tarafta gol bulamayınca müsabaka 0-0 sona ererken, Karşıyaka, Yeni Orduspor’un kazandığı haftada puan kaybı yaşayınca, ligde 3. sıraya geriledi ve lider Yeni Mersin İdman Yurdu ile arasındaki puan farkı 8 oldu.

Hedefte Erman Güraçar var

Karşıyaka, şampiyonluk parolası ile çıktığı sezonda liderin 8 puan gerisinde kalınca Teknik Direktör Erman Güraçar yoğun eleştiriye maruz kaldı. Yeşil-kırmızılı taraftarlar, Güraçar’ı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutarken, birçok taraftar hocayı istifaya davet etti.

İHA