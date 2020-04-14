Ağız yarası acı verici bir durumdur. Özellikle yemek yerken ağız yarası oldukça rahatsız edici bir durum olarak karşımıza çıkıyor.

Ağız Yarasına Ne İyi Gelir?

Ağız yarasına yönelik bitkisel çözüm metotlarını uygulayarak kısa sürede bu yaralardan kurtulabileceksiniz.

Karbonat: Karbonat ağız yaralarına oldukça iyi gelmektedir. Ağız içi yaraları için ilk akla gelen bitkisel çözüm metotları arasında karbonat yer almaktadır. Karbonat yöntemini yapmadan önce ellerin mutlaka dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Karbonatı ağız yarasının üstüne ilave ederek iyileşmesini sağlayabilirsiniz. Karbonat hem acıyı alacak hem de ağız yarasının tekrardan oluşmasını engelleyecektir.

Sirke: Sirke ile de ağız yaralarınızı tedavi edebilirsiniz. Sirke her derde deva olan bir doğal gıdadır. Bu yüzden ağız yaralarına da oldukça iyi gelmektedir. Ağız içi sirke ile gargara yaparak ağız yaralarınızı tedavi edebilirsiniz. Sirke yöntemini günde 2 kez uygulayabilirsiniz.

Kekik: Ağız yaraları için kullanabileceğiniz bir diğer doğal gıda ise kekiktir. Kekik yaraları temizleyici özelliği bulunan doğal bir gıdadır. Ağız yaraları için en doğal çözümlerden biri olarak biliniyor. 1 tatlı kaşığı kekiği ağzınıza atıp çiğneyerek ağız yaralarınızdan kurtulabilirsiniz. Kekik yarayı tedavi ettiği gibi yeni yaraların oluşmasını da engellemektedir.

Karanfil: Ağız yaralarına bitkisel çözümlerden bir diğer ise karanfildir. Karanfil insan sağılığına oldukça faydalıdır. Ayrıca ağız kokusunu da engeller. Karanfil çiğneyerek ağız yaralarınızın oluşmasını engelleyebilirsiniz. Ağızdaki zararlı bakterileri yok eden karanfil yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlamaktadır.

Dut: Dut parçalarını bir pamuğa ilave ederek ağız yaranızın üstüne koyabilirsiniz. İlk başta biraz acı verse de daha sonra dut ağız yarasının acısını alacaktır. Dut ile birlikte ağız yaralarından kurtulmak mümkün. 5 gün boyunca uygulayarak bu şekilde ağız yaralarınızdan kurtulabileceksiniz. Dut yarayı iyi edici özelliği bulunan doğal bir gıdadır.

Ağız İçi Yarası Nasıl Geçer?

Limon: Ağız içi yaranız ortaya çıktıysa bundan sonra yapmanız gereken şey limon uygulamak. Limon bakterileri öldürür ve ağız sağlığını olumlu yönde etkiler. Limon suyu ağız yaralarına oldukça iyi gelmektedir. Limonu ağzınızda gargara yaparak tüketebilirsiniz. Asidik yapısıyla yaralar üzerinde hızlı bir tedavi olan limon ile birlikte günde 2 defa uygulayarak ağız yaralarınızdan kurtulacaksınız..

Maydanoz: Ağır yarasını geçiren bir diğer bitkisel çözüm ise maydanozdur. Maydanoz bol miktarda demir içeren bitkilerden biridir. Dolayısıyla sahip olduğu demir değerleri ile ağız yaralarınızı iyi edecektir. Maydanozu pek çok farklı yöntemle tüketebilirsiniz. Dilerseniz çiğneyerek dilerseniz de 1 bardak suyun içine atarak kaynatarak tüketebilirsiniz. Günde 2 defa uygulayarak ağız içi yaralarınızı geçirebilirsiniz.

Ayva: Ayva ağız yaralarına iyi gelen mucizevi meyvelerden biridir. Sindirim sistemi sağlığı için tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilen ayva aynı zamanda ağız yaraları için de tüketilmesi önerilmektedir. Ayva antiseptik özelliği bulunan meyvelerden biridir. Bol vitamin deposu olan ayva vitamin eksikliğinden kaynaklanan ağız yaralarının oluşumunu engelleyecektir. Öğünlerinizden sonra bir ayva tüketerek ağız içi yaralarının oluşmasını engelleyebilirsiniz.

Tuzlu Su: Tuzlu su ile gargara yaprak da ağız içi yaralarınızdan tamamen kurtulmak mümkün. Tuzlu su en etkili doğal çözümlerden birisidir. Ayrıca tuzlu su doğal bir bakteri çözücüdür. Bu şekilde ağız içi bakterilerin neden olduğu yaralar ortadan kalkar ve anında bir iyileşme görülür. Tuzlu su gargarayı günde 2 defa yaparak ağız içi yaraların oluşmasını önleyebilirsiniz.

Ağız Yaralarına İyi Gelecek Çözümler

Sumak: Evde kolay bulunan malzemeler ile birlikte yapacağınız karışımı ile anında çözüm alabilirsiniz. Ağız içi yaralarına evde yapacağınız bitkisel karışımlar mevcuttur. 1 yemek kaşığı sumak ve 1 yemek kaşığı sirkeyi bir bardak suyun içine ekleyerek karıştırın. Daha sonra elde ettiğiniz bu karışımı bir cezve yardımı karıştırın. Karıştırdığınız cezve ile elde edeceğiniz sumak karışımı ağız içi yaralarını anında geçirecektir. Bu karışımı istediğiniz kadar uygulayabilirsiniz. Tamamen doğal olan sumak karışımı pek çok uzman tarafından önerilmektedir.

Elma: Elma ağız yarasına iyi gelen çözümler arasında yer alır. İçerdiği besin değerleri sayesinde ağız içi yaralarınızdan kısa süre içerisinde kurtulacaksınız. Elma bol bol tüketebileceğiniz besinler arasında yer alır. Ağız içerisinde ki zararlı oluşumları engeller ve yeni yaraların ortaya çıkmasını engeller.

Aloevera: Aloevera her derde deva olan mucizevi bir bitkidir. Aloevera bitkisinin yağını evde süzerek aft olan yani ağız yarası bölgenize sürebilirsiniz. Aloevera bitkisi yağını istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ağız yarasına iyi gelecek çözümler arasında en etkili doğal çözümlerden olan aloevera bitkisi herkesin uygulayabileceği kürler arasında yer almaktadır. Aloevera bitkisi kürü oldukça etkili olan ağız yaralarının daha sonra da oluşmasını engelleyecektir.

Hindistan Cevizi Yağı: Hindistan cevizi yağı ile ağız yaralarınızı iyileştirebilirsiniz. Hindistan cevizi yağı oldukça etkili olan bitkisel yağlardan birisidir. Hindistan cevizi yağı pek çok şikayetinize iyi geldiği gibi aynı şekilde ağız yarası şikayetlerinize de iyi gelmektedir. Mucizevi bitkisel çözümlerden olan Hindistan cevizi yağını ağız gargarası yapacak şekilde tüketebilirsiniz. Günde 2 defa Hindistan cevizi yağı kürü yapabilirsiniz.



