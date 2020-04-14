Ağız kokusunun birçok sebebi olabilmektedir. Diş eti kaynaklı ağız kokusu, diş kaynaklı ağız kokusu, beslenmeden dolayı oluşan ağız kokusu, tütün tüketimi ile oluşan ağız kokusu iltihap sonucu oluşabilen ağız kokusu gibi nedenden kaynaklanabilmektedir.

Ağız Kokusunun Nedenleri Nelerdir?

Nefesin kokması olayı ağızda başlar ve bu durumun birçok olası nedeni vardır. Bunlardan bazıları:

Soğan ve sarımsak gibi kötü kokulu gıdaların tüketilmesi ile meydana gelen geçici ağız kokuları

Diş taşı oluşumları sebebi ile meydana gelen ağız kokuları

Diş eti iltihaplanmaları ile oluşan ağız kokuları

Çürük dişin yaydığı ağız kokusu

Mide rahatsızlıkları

Tütün ürünlerinin düzenli kullanımı

Ağızda oluşan kuruluk

Kulak, burun ve boğazda meydana gelen hastalıklar

Geniz akıntıları

Kullanılan ilaçlar

Dişlerin düzenli ve yeterince fırçalanmaması

Diş ipi kullanılmamasından kaynaklanan kokular

Dilin fırçalanmaması sebebi ile oluşan ağız kokuları

Ağızda oluşan bakterilerin yaydığı ağız kokuları





Ağız Kokusuna Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?

Ağız kokusunu önlemenin en kolay yolu düzenli önlemler almaktır. Bu önlemler:

l Yemek yedikten sonra dişlerin ve dil yüzeyinin fırçalanması gereklidir. Bu sebeple iş yerlerinde kullanabilmek için yanınızda diş fırçası bulundurmanızda fayda vardır. Antibakteriyel özelliklere sahip olan diş macunları, kötü ağız kokularına ciddi derecede engel olduğu bilinmektedir. Günde en az 2 kere diş fırçalanmalıdır.

l Günde en az bir defa diş ipi kullanılmalıdır. Diş ipi, dişlerin arasında biriken yemek artıklarının giderilmesinde oldukça faydalıdır.

l Dili fırçalamak en az dişleri fırçalamak kadar önemlidir. Dil yüzeylerinde de dişlerde olduğu gibi bakteriler birikmektedir. Ağız kuruluğu yaşayan kişiler ya da sigara kullanan kişilerin dil yüzeyleri bakteriler tarafından kaplanmaya daha çok meyillidir.

l Takma diş veya diş cihazlarının temizlenmesi oldukça mühimdir.

l Ağız kuruluğundan kaçınmakta fayda vardır. Ağız içini nemli tutmak için bol su tüketmeli ve tütün ürünlerinden uzak durmalısınız. Kahve ve alkol gibi içecekler de ağız kuruluğuna sebep olabilmektedir. Tükürükleri artırmak için şeker içermeyen sakızlar kullanabilirsiniz.

l Ağız kokusuna neden olan sarımsak ve soğan gibi gıdaların tüketiminiz azaltabilirsiniz. Bunun yanı sıra şekerli gıdalar da ağız kokusuna sebep olabilmektedir.

l Diş fırçasını yenilemekte fayda vardır. En fazla 3-4 haftalık süreçlerde yeni bir fırça edinmelisiniz.

l Düzenli aralıklarda diş muayenesi yaptırmakta fayda vardır.

Ağız Kokusunu Önleyen Ve Gideren Yiyecekler Nelerdir?

Karanfil: Karanfil, kendisine has bir kokuya ve keskin bir tada sahiptir. Ağzınıza attığınız andan itibaren ferahlama hissine sahip olabilirsiniz. Karanfil iyi bir antioksidan maddedir. Bu sebeple diş eti rahatsızlıklarına da iyi geldiği bilinmektedir. Karanfilin düzenli bir şekilde tüketilmesi sayesinde ağız kokusunu tamamen yok ettiği de bilinmektedir. Günde 2 veya 3 defa 1-2 adet karanfil kullanabilirsiniz.

Nane Çayı: İçerisinde nane bulunan, sakızdan salataya ve hatta şampuana kadar her ürünün ferahlatma etkisi olduğu bilinmektedir. Kurutulmuş nane yapraklarını demleyerek tüketebilirsiniz. Taze naneden isi 1-2 yaprak çiğnemeniz oldukça faydalı olacaktır. Kronik bir ağız kokusu şikayetiniz var ise düzenli olarak nane çayı tüketmeniz ağız kokusunu yok edecektir. Tavsiye dilen miktar ise günde 1 fincan nane çayıdır.

Limon: Limon, asidik bir yapıya sahiptir. Bu sebeple ciddi bir antioksidan özelliğe sahiptir. Asidik yapısından dolayı limon suyunu direk tüketmek midenize zarar verebilir. Bu sebeple çay içine ya da ılık bir suya limon katarak ve üzerine biraz limon sıkarak tüketmeniz, ağız kokusunun engellenmesini sağlayacaktır.

Tarçın: Tarçın, içerisinde bulundurmuş olduğu yağ asitleri ve de antioksidan özellikleri ile ağız içinde biriken bakterileri öldürerek kesin çözüm sağlamaktadır. Tükettiğiniz gıdalara katabilir, çayın ya da ılık bir suyun içerisine kabuk tarçın koyarak tüketebilirsiniz.

Yoğurt: Yoğurt, içerisinde bulundurmuş olduğu probiyotikler, ağız içerisinde bulunan bakterilerin en büyük düşmanı olarak bilinmektedir. Özellikle mide asidini düzenleyici bir etkiye sahip olan yoğurdun tüketilmesi ile mide kaynaklı olan ağız kokularının giderilmesi sağlanabilmektedir.

Adaçayı: Adaçayının en önemli özelliği vücut içerisinde oluşan iltihapların kısa süreler içerisinde iyileşmesini sağlamasıdır. Adaçayının bu özelliği sayesinde ağız içindeki diş etlerinin iltihaplanması sonucunda oluşabilen kötü kokular, iltihapların iyileşmesi ile kokunun da ortadan kalkmasını sağlamaktadır.

Karbonat: Limon gibi hemen her derde deva olarak bilinen karbonat, ağız kokularının giderilmesinde de oldukça etkilidir. 1 bardak içme suyunun içerisine 1 tatlı kaşığı kadar karbonat ekleyip karıştırın. Elde ettiğiniz karışım ile gargara yapın. Gargara işlemi sonrasında ağızda ciddi derece bir ferahlama gözlemleyebilirsiniz. Alışkanlık haline getirmekte fayda vardır.

Hindistan Cevizi Yağı: Bu yağ diş ve diş eti tedavisinde oldukça yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bir miktar Hindistan cevizi yağını ağzınıza alın ve 15 dakikaya kadar çalkalayın. Çalkalama işlemini gerçekleştirirken diş aralarına da denk gelmesine dikkat edin. Diş tartarlarını, diş eti iltihaplarını ve bakterileri etkisiz hale getirecek bu yağın antioksidan özelliği sayesinde boğaz hastalıklarına da iyi geldiği bilinmektedir. Ağzınızda oluşan sıvıyı sakın yutmayın ve tükürün. İşlem sonrası ağzınızı 2-3 defa temiz su ile çalkalayın ve sonrasında Hindistan cevizi yağı ile fırçalayın. Düzenli yapıldığı taktirde ağız kokularına engel olacaktır.



