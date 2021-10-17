Trabzonspor ’un Resmi Fan Token Partneri Socios.com ile yürüttüğü “$TRA Ayın Oyuncusu Ödülü” Ağustos ve Eylül ayları için sonuçlandı. Socios.com uygulaması üzerinden her ay, $TRA Fan Token sahiplerinin oylarının belirlediği “$TRA Ayın Oyuncusu Ödülü” ünvanının Ağustos ve Eylül 2021’deki kazananları Anthony Nwakaeme ve Anastasios Bakasetas oldu. Oyunculara kendileri için hazırlanan özel $TRA plaketlerini maç öncesi Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu takdim etti.

$TRA Fan Token sahipleri hem oyluyor, hem kazanıyor

“$TRA Ayın Oyuncusu Ödülü”, Socios.com uygulaması üzerinden, her ayın başında bir önceki ay en çok sahada görev alan oyuncular arasından belirleniyor. Bordo Mavili ekibin Resmi Fan Token’ı olan $TRA Fan Token alarak kulübe destek olan taraftarlar, oyladıkları oyuncunun seçilmesi durumunda da o oyuncunun imzalı formasını kazanma fırsatı elde ediyor.







