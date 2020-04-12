Ağaoğlu röportajının devamı yarın...

FANATİK’e özel açıklamalar yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun, röportajında ikinci bölümü özel nedenler dolayısıyla bugün veremiyoruz. Ağaoğlu’nun -Korona virüs sonrası futbol piyasası nasıl etkilenecek?, Daha düşük bütçeyle şampiyonluk kovalayan Trabzonspor artık rakiplerine göre daha mı avantajlı?, Novak ve Sosa konusunda resmi açıklama ne zaman?, Uğurcan, Sörloth ve Abdülkadir takımda kalacak mı?- sorularına verdiği cevaplar yarın gazeteniz FANATİK’te...