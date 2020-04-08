Ağaoğlu müjdeyi verdi: Sosa ve Novak ile anlaştık

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu camianın merakla beklediği konuya açıklık getirdi. Bordo-Mavililer'in patronu, uzun süredir sözleşme uzatmak için görüştükleri kaptan Jose Sosa ve Filip Novak ile prensipte anlaştıklarını resmen duyurdu.

Üstü kapalı bir şekilde menacerleri aradan çıkardıklarını belirten Ağaoğlu, "Sözleşme konusunda sadece Sosa ve Novak'la konuşuyoruz. Onlarla zaten bir noktadayız. Hatta prensip olarak anlaşmış durumdayız. Böyle bir sürece denk geldi. Artık sürecin netleşmesini bekliyoruz" dedi.

'Sörloth'la sorun yok'

Diğer isimlerin gelecekleri hakkında da konuşan Ağaoğlu, "Sözleşmesi biten iki oyuncumuz var zaten. Kiralık olanlar için sezon sonunda karar vereceğiz. Zaten Ndiaye ve Sörloth var. Sörloth'un da bir yıl daha sözleşmesi var ve opsiyonumuz bulunuyor. Onunla alakalı bir sorunumuz yok" ifadelerini kullandı.

'Devlet ne derse o!'

Ligin başlama durumunu da değerlendiren Fırtına'nın 1 numarası, "Vatandaşların çok büyük bölümünün tedbirlere göstermiş olduğu hassasiyet ve sağlık çalışanlarının olağanüstü gayretiyle sanki haziran başında bir şekilde bu işe başlayabilecekmişiz gibi gösteriyor. Ancak sağlık söz konusu, sorumluluğu da devlette. O nedenle bu işin başlama kararını devlet verir, biz uygularız. 'Haziran' der haziranda, 'Mayıs' der mayısta oynarız" yorumunu yaptı.

"Fırtına’yı kopardılar"

Kaptan Jose Sosa bu sezon en iyi performanslarından birine imza attı. Arjantinli yıldız, Beşiktaş'ta 2015-2016'da 9 gol, 14 asistle kariyer rekoru kırdığı sezona çok yaklaştı. Ligin daha 26. haftasında olmamıza rağmen Tangocu 8 gol, 9 asistle oynadı. Novak ise Bordo-Mavili forma ile 79 maça çıktı ve 14 kez ağları sarsarken, 2 de gol pası verdi. Çek oyuncu da performansıyla Trabzonspor tarihinin en skorer savunma oyuncuları arasına adını yazdırdı.

Pereira'yı unuttu

Ağaoğlu'nun, 'Sözleşmesi biten iki oyuncumuz var' sözleri akıllara soru işareti getirdi. Sosa ve Novak'tan söz eden Fırtına'nın patronu, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Joao Pereira'dan bahsetmedi.

FANATİK, taraflar arasındaki anlaşmayı 8 gün önce okuyucularına duyurmuştu.







