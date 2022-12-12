Sezon başında Hes İlaç Afyonspor teknik direktörlüğüne getirilen Koray Palaz, genç kadroya rağmen takımını Play-Off potasına sokmayı başardı. Düşük bir bütçe ve mütevazi bir kadroyla ligde mücadele eden mor-beyazlı ekip bu hafta deplasmanda lig lideri Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup ederek çok kıymetli 3 puan aldı. Afyonspor oynadığı 17 maçta topladığı 28 puanla 6'ıncı sırada bulunuyor.

İlk yarının son maçında kendi evinde Somaspor'u konuk eden Afyonspor'da cezası nedeniyle Şanlıurfaspor deplasmanında forma giyemeyen kaptan Olcay Şahan taraftardan bu maçta kendilerini yalnız bırakmamalarını istedi. Tecrübeli futbolcu hedeflerinin üst sıralarda kalıp, Spor Toto 1'inci lige yükselmek olduğunu ve taraftarın desteğine ihtiyaçları bulunduğunu dile getirdi.

DHA