Afyonspor-Menemen FK maç sonucu: 2-0

TFF 2. Lig 15. hafta karşılaşmasında Menemen FK’yı ağırlayan Afyonspor, rakibini 2-0 yenerek sahadan galip ayrıldı.
Stat: Zafer
Hakemler: Selim Özen xx, Çağlar Demirkıran xx, Emre Demirel xx
Afyonspor: Anıl Atağ xx, Alper Tursun xx, Şiyar Kepir x (Mete Yıldız dk. 82 ?), Eren Tokat xx, Kaan Baysal x, Olcay Şahan x, Hüseyin Atakan Üner xx (Eray Akar dk. 77 ?), Muhammed Mustafa Özbay x (Mert Zeybek dk. 77 ?), Ege Özkayımoğlu xx (Berat Tosun dk. 82 xx), Muhammet Mahmur Emir xx, Yavuz Selim Tek xx
Menemen FK: Bora Göğmen xx, Ferhat Çulcuoğlu xx (Oğuzhan Aydoğan dk 84 ?), Ziya Alkurt xx, Emre Keskin xx, Ali Özgün xx, Seçkin Getbay x (Mahmut Bilir dk.68 x), Muhammed Enes Yılmaz x (Mertcan Açıkgöz dk. 46 x), Bedirhan Altunbaş x (Ekrem Kayılıbal dk. 24 x, Atalay Gürel dk. 84 ?), Abdülkadir Öksüz xx, Gencer Cansev xx, Kadir Yazıcı xx
Goller: Hüseyin Atakan Üner (dk. 69), Berat Tosun (dk. 90+5) (Afyonspor)
Sarı Kartlar: Olcay Şahan, Mahmur Emir, Şiyar Kipar, Eray Akar (Afyonspor), Ziya Alkurt, Ferhat Çulcuoğlu, Mertcan Açıkgöz, Kadir Yazıcı (Menemen FK)
Kırmızı Kart: Kaan Baysal (Afyonspor)