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Afyonspor, kamp için Kayseri’ye gitti

Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Kayseri’ye gitti.

08 Ağustos 2022, Pazartesi 10:44 Son Güncelleme:
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Afyonspor, kamp için Kayseri’ye gitti

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Mor beyazlı ekip kentte son antrenmanını yaptı. Aktivasyon ve ısınma ile başlayan antrenman taktiksel çalışmalarla tamamlandı. Afyonspor gerçekleştirdiği antrenmanın ardından Kayseri’ye hareket etti.

Afyonsporlu futbolculara beslenme eğitimi verildi

Uzman Diyetisyen Betül Akçakaya tarafından oyunculara beslenme konulu eğitim semineri verildi. Kulüp binasında verilen eğitim seminerinde, Akçakaya oyunculara günlük yaşantılarında, maç öncesi ve maç sonrası beslenmelerinde nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda detaylı bilgiler verdi.

İHA

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