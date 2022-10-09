Afyonspor-Ankaraspor maç sonucu: 2-3

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, ligin 9’uncu haftasında sahasında Ankaraspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadelenin 34’üncü dakikasında Eray Akar’ın golüyle öne geçse de rakip Ankaraspor 45+3'üncü dakikada Berk Yiğit, 62'nci dakikada Erdal Öztürk ve 64’üncü dakikada Sedat Cengiz’in golleriyle skoru 3-1'e getirdi.

Afyonspor’da 68'inci dakikada Uygar Mert Zeybek’in penaltıdan attığı golle skor 3-2’ye geldi. Mücadelede kalan sürede başka gol olmayınca deplasman ekibi Ankaraspor sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı.