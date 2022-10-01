Afyonspor - Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, ligin 7’nci haftasında Zafer Stadyumu'nda Amed Sportif Faaliyetleri konuk ettiği maçta sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Mücadelenin 17’nci dakikasında Afyonspor'da ceza alanı içerisinde Şiyar'ın yerde kalması sonucu penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Olcay Şahan’ın vuruşunu Amed kalecisi kurtardı. Boşta kalan topu kazanan Berat Tosun’un uzak köşeye yaptığı düzgün vuruş ağlara gitti. 45+4'üncü dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunda Okan'ın kale sahasına yaptığı ortaya son dokunan Mehmet Alaeddinoğlu topu ağlara göndererek skoru eşitledi. Mücadelenin ikinci yarısında başka gol olmayınca mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.
AFYONKARAHİSAR, (DHA)