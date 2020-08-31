Afyonkarahisar’da Zafer Kupası, Ankaragücü’nün oldu

Afyonkarahisar'ı kamp merkezi olarak seçen takımlardan MKE Ankaragücü, Göztepe ve Menemenspor, Zafer Kupası'nda karşı karşıya geldi. Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki Zafer Stadyumu'nda yapılan turnuvanın birincisi MKE Ankaragücü, ikincisi Göztepe ve üçüncüsü Menemenspor oldu.

Turnuvada daha önce ikincilik kupasını alan Göztepe, Afyonkarahisar kampını tamamlarken, birinci olan MKE Ankaragücü ise Altay ile yaptığı hazırlık maçı öncesinde kupasına kavuştu.

Yapılan kupa törenine Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Fuat Çapa ve kaptanlar Korcan Çelikay, İlhan Parlak, Ante Kulusic katıldı. Kaptanlara ve teknik adam Fuat Çapa'ya kupayı Vali Yardımcısı Kaya teslim ederken, başkan Mert'e özel yaptırılan plaketi ise Spor İl Müdürü Dereci teslim etti.



