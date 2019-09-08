Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası’nın (MXGP) 17’nci ayağında ilk gün yarışları gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl 2’ncisi düzenlenen şampiyonanın ilk günü sıralama turları ile başladı. Motor Sporları Merkezi’ndeki organizasyonda MXGP’nin eleme mücadelesinde Hollandalı sporcu Glenn Coldenhoff, 23.41.215’lik derecesiyle ilk sırayı aldı. Mücadelede 23.42.112’lik derecesiyle Hollanda’dan Jeffrey Herlings ikinci, 23.51.700’lük derecesiyle de İsviçre’den Jeremy Seewer üçüncü oldu.

Organizasyonda bugün Dünya Motokros Şampiyonası’nın 17. ayağının 1. yarışı ve final mücadelesi yapılacak.







