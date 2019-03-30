Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında Banvit, deplasmanda Afyon Belediyespor’u 96-90 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Culpepper ve Cevher Özer ile etkili olan Afyon Belediyespor, 4. dakikayı 11-9 üstün geçti. İlerleyen dakikalarda Morgan ve Perez’in sayılarıyla skorda öne geçen Banvit, ilk periyodu 23-20 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan konuk ekip, Şehmus Hazer ve Metehan Akyel’in sayılarıyla 14. dakikayı 32-26 üstün geçti. Ev sahibi ekip, Hagins, Calloway ve Culpepper ile farkı kapatmaya çalışsa da Banvit, soyunma odasına 49-43 önde gitti.

İkinci yarının başında Tolga Geçim ve Perez ile 3 sayılık basketler bulan Banvit, 23. dakikayı 60-48 üstün geçti. Afyon Belediyespor, Cevher Özer, Carter ve Altan Erol ile skor üretse de konuk ekip, final periyoduna 72-63 önde girdi.

Son çeyreğin ilk bölümünde Şehmus Hazer ve Morgan ile etkili olan Banvit, 34. dakikayı 80-73 önde geçti. Calloway, Hagins ve Culpepper’la pota altından sayılar bulan mor-beyazlı ekip, farkı azaltmaya çalışsa da Banvit, sahadan 96-90 galip ayrıldı.

Banvit’te 36 sayı üreten Perez, maçın en skorer ismi oldu. Afyon Belediyespor’da ise Calloway 21, Hagins 16 sayıyla oynadı.

Banvit 21. maçındaki 9. galibiyetini alırken Afyon Belediyespor ise üst üste 9. maçını kaybetti ve toplamda 4 galibiyet, 17 mağlubiyet oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Afyon Belediyespor: 90 - Banvit: 96

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Ali Köseoğlu

Afyon Belediyespor: Altan Erol 13, Calloway 21, Carter 6, Culpepper 15, Cevher Özer 10, Zelionis 5, Oğulcan Baykan 2, Hagins 16, Serkan Menteşe, Kerem Gülmez 2, Dorukhan Engindeniz

Banvit: Perez 36, Tolga Geçim 5, Morgan 18, Rıdvan Öncel 5, Shelton 2, İsmail Cem Ulusoy 4, Metehan Akyel 12, Şehmus Hazer 10, Ragıp Berke Atar 4

1. Periyot: 20-23

Devre: 43-49

3. Periyot: 63-72

Beş faulle çıkanlar: 27.58 İsmail Cem Ulusoy (Banvit), 38.03 Culpepper, 39.52 Altan Erol (Afyon Belediyespor)