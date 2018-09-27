Afyon Belediyespor'dan Beşiktaş Sompo Japan'e sürpriz

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarının karşı karşıya geldiği hazırlık maçında Afyon Belediyespor, Beşiktaş Sompo Japan'i 80-77 mağlup etmeyi başardı.

27 Eylül 2018, Perşembe 20:07 Son Güncelleme: 27 Eylül 2018, Perşembe 20:18
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekipleri Beşiktaş Sompo Japan ve Afyon Belediyespor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiler. 

Beşiktaş, ilk yarıyı 39-33 önde bitirmesine rağmen ikinci yarıdaki etkili oyunuyla Afyon Belediyespor, karşılaşmadan 80-77 galip ayrıldı. 

Afyon Belediyespor'da Marcos Knight 23 sayı, 7 ribauntla maçın en etkili ismi olurken Tyrus McGee 20, Cevher Özer 10 sayıyla maçı tamamladı.

Beşiktaş'ta Phil Pressey 18 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Joe Alexander ve Ivan Buva 10'ar sayıyla oynadılar. 

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