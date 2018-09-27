Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekipleri Beşiktaş Sompo Japan ve Afyon Belediyespor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiler.
Beşiktaş, ilk yarıyı 39-33 önde bitirmesine rağmen ikinci yarıdaki etkili oyunuyla Afyon Belediyespor, karşılaşmadan 80-77 galip ayrıldı.
Afyon Belediyespor'da Marcos Knight 23 sayı, 7 ribauntla maçın en etkili ismi olurken Tyrus McGee 20, Cevher Özer 10 sayıyla maçı tamamladı.
Beşiktaş'ta Phil Pressey 18 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Joe Alexander ve Ivan Buva 10'ar sayıyla oynadılar.