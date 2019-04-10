Afyon Belediyespor - Pınar Karşıyaka: 89-86

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19'uncu hafta erteleme maçında Afyon Belediyespor sahasında Pınar Karşıyaka'yı 89-86 mağlup etti. Afyon Belediyespor'da 22 sayı üreten Culpepper, maçın en skorer ismi oldu. Pınar Karşıyaka'da ise Birkan Batuk 21, Henry 19 sayıyla oynadı.

Mücadeleye Cevher Özer’in 2 sayılık basketiyle Afyon Belediyespor başladı. Berk Uğurlu ile karşılık veren Pınar Karşıyaka, Marei, Birkan Batuk ve Henry’nin sayılarıyla oyunda skor üstünlüğünü eline geçirdi. Özellikle hücum organizasyonlarında potaya her hücumunda sayı bulan Pınar Karşıyaka televizyon molasına 12-19 önde girdi. Mola dönüşünde iki ekip de hücumlardan sayı üretmeye çalıştı. Hücumda etkili olan Pınar Karşıyaka ilk periyotta sadece 4 hücumdan sayı üretemedi ve periyodu 21-30’luk skorla önde tamamladı.

İKİNCİ PERİYOTA HER İKİ TAKIM DA HIZLI BAŞLADI

İkinci periyoda Zelionis’in 3 sayılık basketiyle başlayan Afyon Belediyespor oldu. Zeliyonis’in 3 sayılık basketine Birkat Batuk 3 sayılık basketle karşılık verdi. Devamında Dorukhan ve Cevher ile Afyon Belediyespor 3 sayılık basketler bulurken, Pınar Karşıyaka ise Erdi Gülaslan ve Birkat Batuk ile 3 sayılık basketler buldu. Karşılıklı basketlerle geçen ikinci periyodun son 2 dakikalık diliminde iyi savunma yaparak hızlı hücumlarla skor üreten Afyon Belediyespor 11 sayılık farkı eriterek devreyi 45-50 geride kapattı.

EV SAHİBİ EKİP SAVUNMASINI SERT TUTTU

Üçüncü periyoda da Altan Erol’un 2 sayılık basketiyle iyi başlayan Afyon Belediyespor farkı 3 sayıya indirdi. İyi savunma ile rakibine sayı şansı vermeyen Afyon Belediyespor dönüşünde Cevher Özer’in 2 sayılık basketiyle farkı 1 sayıya indirdi. Ön alanda baskı yapan Afyon Belediyespor, Altan Erol’un çaldığı top sonrasında Culpepper’in takip smacı ile 51-50 öne geçti. 3'üncü periyodun ilk 4 dakikalık diliminde 13-2’lik seriyle öne geçen Afyon Belediyespor’un savunmadaki sertliği Pınar Karşıyaka’nın kolay sayı bulmasını önledi. Periyodun ilk 6 dakikalık dilimi geride kaldığında 18-2’lik serisini koruyan Afyon Belediye, Culpepper’in üst üste attığı 3 sayılık 3 basketle 11 sayılık farkı yakaladı ve skor 63-52’ye geldi. Son bölümde kolay top kayıpları yapan Afyon Belediyespor üçüncü periyodu 65-57 önde tamamladı.

GÜLEN TAKIM EV SAHİBİ EKİP OLDU

Final periyoduna iyi başlayan Pınar Karşıyaka, Berk Uğurlu, Henry ve İlkan ile bulduğu sayılarla farkı 4 sayıya kadar indirdi. Culpepper basket ve bir de serbest atıştan bulduğu sayılarla farkı yeniden 7’ye çıkarttı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı mücadelede bitime 4.52 saniye kala Altan Erol 5 faulle oyun dışında kaldı. Marei bu dakikada kullandığı serbest atışlardan bulduğu sayılarla farkı 3 sayıya kadar indirdi. Hücumda iyi organize olan Afyon Belediye Serkan ile 3 sayılık basket bularak farkı 6 sayıya yükseltti. Son bölümü hatasız oynayan Afyon Belediyespor karşılaşmadan 89-86 galip ayrılarak çok önemli bir galibiyet aldı.

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Kerem Baki, Ozan Çakar

AFYON BELEDİYESPOR: Hagins (12), Altan Erol (12), Calloway (7), Culpepper (22), Cevher Özer (9), Zelionis(7), Oğulcan Baykan, Serkan Menteşe (5), Carter (5), Dorukhan Engindeniz (10)

PINAR KARŞIYAKA: Berk İbrahim Uğurlu (13), Erdi Gülaslan (6), Birkan Batuk (21), Henry (19), Marei (17), Walker (2), Akif Egemen Güven (4), İlkan Karaman (4), Tayfun Erülkü

1'İNCİ PERİYOT: 21-30

İLK YARI: 45-50

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-57