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Afyon Belediyesi Yüntaş-Halkbank maç sonucu: 0-3

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 3. hafta karşılaşmasında Halkbank, deplasmanda Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş’ı 3-0 yendi.

19 Ekim 2021, Salı 18:17 Son Güncelleme:
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Afyon Belediyesi Yüntaş-Halkbank maç sonucu: 0-3

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 3. hafta karşılaşmasında Halkbank, deplasmanda Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş’ı 3-0 yendi.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Kadir Girente, Ahmet Cenesiz

Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş: Dosanjh, Mehmet Almaz, Yiğit Yıldız, Enaboifo, Yusuf Eken, Umut Durur (Çağatay Kır Zeka, Tarık Emre Sipahioğlu, Resul Gün, Batuhan Karaca, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)

Halkbank: Selçuk Keskin, Vucicevic, Vigrass, Bruno, Mustafa Koç, Bayram Efe (Caner Ergül, Volkan Done, Aslan Ekşi)

Setler: 19-25,18-25,17-25

Süre: 81 dakika (29, 26, 26)

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