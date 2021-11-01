Afyon Belediye Yüntaş-Tokat Belediye Plevne maç sonucu: 3-1

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 6. hafta maçında Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş evinde Tokat Belediye Plevne’yi 3-1 mağlup etti.
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Ramazan Çevik, Metin Korkut
Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Arash, Kadir Cin, Mehmet Almaz, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Cansın Ogbai Enaboifo, Yiğit Yıldız (Çağatay Zeka Kır, Tarık Emre Sipahioğlu, Yusuf Eken)
Tokat Belediye Plevne: Renee, Mehmet Hacıoğlu, Hacı Şahin, Arda Bostan, Melo, Fatih Cihan (Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Ahmet Can Büyükgöz, Rıfat Kantarcıoğlu)
Setler: 25-22, 25-23,18-25, 25-15
Süre: 124 dakika (31, 32, 31, 30)