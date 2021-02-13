Afyon Belediye Yüntaş-Tokat Belediye Plevne maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi 27. hafta maçında Afyon Belediye Yüntaş, sahasında Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 mağlup etti.
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Ozan Cağı Sarıkaya, Zafer Özmen,
Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Poglajen, Ömer Furkan Dur, Lima, Abrahan, Görkem Sertel, (Fatih Ürün, Alperay Demirciler, Hasan Balcıoğlu, Enaboifo, Berk Yılmaz)
Tokat Belediye Plevne: Abdullah Çam, Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Graciano (Atakan Topal, Semih Çelik, Hasan Hüseyin Mermer, Halil Dolaşık)
Setler: 25-22, 25-19, 25-18
Süre: 79 dakika (27, 27, 25)