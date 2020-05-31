Afyon Belediye Yüntaş, Enaboifo’yu transfer etti

Voleybolda Efeler Ligi’nin yeni takımlarından Afyon Belediye Yüntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’dan Cansın Ogbai Enaboifo’yu kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, oyuncunun transferine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, "Kulübümüz, geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor forması giyen başarılı pasör çaprazı ve smaçör Cansın Ogbai Enaboifo’yu renklerine bağlamıştır. Kendisine hoşgeldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Öte yandan, yeni transfer Enaboifo ile bir yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.

AA