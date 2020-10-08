Afyon Belediye Yüntaş - Altekma maç sonucu: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi 5'inci hafta erteleme maçında Afyon Belediye Yüntaş, sahasında Altekma'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

08 Ekim 2020, Perşembe 18:51 Son Güncelleme:
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Afyon Belediye Yüntaş - Altekma maç sonucu: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi 5'inci hafta erteleme maçında Afyon Belediye Yüntaş, sahasında Altekma'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Halid Cerit

AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Vefa Yılmaz, Sket, Poglajen, Lima, Görkem Sertel, Ömer Furkan Dur (Hasan Balcıoğlu, Berkan Eryüz, Okay Serçe)

ALTEKMA: Ahmet Tümer, Mehmet Hacıoğlu, Buculjevic, Oğuzhan Tarakçı,Hamacher, Yunus Emre Tayaz (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Berkant Mit, CansınÇınar, Kaan Gürbüz, Emir Pınar)

SETLER: 20-25, 25-18, 25-19, 25-14

SÜRE: 119 dakika (32, 34, 30, 23)

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