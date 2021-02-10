Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediye Basketbol'un önemli isimlerinden Chris Wright, son derece kötü bir olayla karşı karşıya kaldı. Chris Wright'a Bahçeşehir Koleji maçı sonrası bir şahıs sosyal medya üzerinden ırkçı ve aşağılayıcı mesajlarla saldırıda bulundu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Afyon Belediye Basketbol, "Bugün oynanan Bahçeşehir Koleji karşılaşması sonrası oyuncumuz Chris Wright’a sosyal medyadan ırkçı ve aşağılayıcı mesajlar atan şahısla alakalı kulübümüz hukuki süreci başlatacaktır" ifadelerini kullandı.





Sonrasında Afyon Belediye Basketbol'un başkanı Cömert Küce de sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, "Oyuncumuz Chris Wright'a yapılan ırkçı söylemler ve hakaretler ile ilgili yasal işlemleri başlatmış olduğumuzu belirtir, bu konuda asla taviz vermeyeceğimizi ve sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirtmek isterim" mesajını paylaştı.

Afyon Belediye Basketbol'un dün karşı karşıya geldiği Bahçeşehir Koleji de Afyon Beledi Basketbol ve Chris Wright'a desteklerini iletti:

"Dünkü maçın ardından Chris Wright'a sosyal medyadan yöneltilen ırkçı söylemleri üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Irkçılığın sporda ve hayatta asla yeri olmadığını bir kez daha tekrarlıyor ve hem Afyon Belediye Basketbol camiasının hem de Wright'ın yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz"



