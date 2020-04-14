Aft oluşturduğu acı ve hassasiyet nedeni ile sıvı alımında, yemek yemede, tükürük salgısını kontrol etmede, gülümsemede, konuşmada güçlük yaşanır. Toplumda aft çok sık görülen bir rahatsızlıktır. Genel olarak mikrobiyolojik, hematolojik ve immünolojik nedenler ile ortaya çıkmaktadır. Toplumda ağız yarası olarak adlandırırlar. Ayrıca sert diş fırçalamak, enfeksiyon, vitamin eksikliği, yanak ısırığı, çok sıcak besinleri tüketmek gibi nedenler ile de meydana gelebilir. Çoğunlukla düzensiz aralıklar ile ağız içerisinde tekrar tekrar çıkmaktadırlar.

Aft Ne İyi Gelir?

Ağız içindeki yaralar olarak bilinen fakat bir ağız ülseri olan aftlar bazen meydana gelmeden hemen önce ağızda kızarıklık ve karıncalanma hissiyatı ile kendini belli eder. Daha önce aft ile karşılaşmış olan bir birey bu belirtinin farkında olur. Ağız içinde aft oluştuktan sonra hiç tedavi edilmez ve hiç müdahale edilmez ise bir ila iki haftada kendi kendine iyileşmektedir. Fakat aft çok ağrılı olduğu için ve yemek yerken, konuşurken, gülümserken ve hatta su bile içerken oldukça acı vericidir. Bu nedenle aft problemi yaşayan bir kişi bir ya da iki hafta kadar aftın kendi kendine iyileşmesini beklemek yerine bu süreyi kısaltmak ister. Aft evde uygulanabilecek bazı yöntemler ile daha kısa sürede iyileşme gösterebilmektedir.

Asitli, sıcak ve yakıcı şeklinde tabir edilebilecek kadar tahriş eden gıdaların her birinden kaçınılmalıdır.

Yemek yendikten sonra ağız içerisinde bulunan aft bölgesi oksijenli su kullanılarak temizlenmelidir. Bu şekilde aft üzerinden gıda artıkları giderilebilir.

Karbonatlı su ile ağız çalkalanarak ağız içerisinde aft bölgesinin iyileşmesini hızlandırır.

Tuzlu su karışımı ile ağız çalkalanabilir. Tuzlu su enfeksiyonu giderecek ve aftın hızla iyileşmesini sağlayacaktır.

Diş macunları içerisinde SLS içermeyen olanları seçilmelidir.

Vitamin eksikliği nedeni ile meydana gelen aft için ise mutlaka düzenli olarak yeterli ve dengeli beslenilmelidir.

Çok sıcak içecek ya da yemekler tüketilmemelidir.

Aft Nasıl Geçer?

Afttan kurtulabilmek için kişinin tükettiği besinlere de dikkat etmeleri gerekmektedir. En yaygın olarak bilinen afttan kurtulma yöntemi karbonat kullanmaktır. Karbonat ister direk aft üzerine bir çay kaşığı yardımı ile dökülür. İstenirse de bir bardak su içerisine konulan bir yemek kaşığı karbonat karıştırılır. Bu karışım ile ağız içi çalkalanarak aftın geçmesi sağlanır. Halkın en çok kullandığı aft geçirme yöntemlerinden biri ise tuzlu su ile ağzın çalkalanmasıdır. Düzenli aralıklar ağız tuzlu su kullanılarak gargara yapıldığı takdirde aft kısa sürede geçecektir. Hem karbonat hem de tuz kullanımında ilk olarak hafif acı, kaşıntı ve yanma hissiyatı oluşabilir. Oldukça kısa süre içerisinde bu hisler yaranın daha hızlı iyileşmesi anlana gelmektedir. Doktor tarafından önerilen aft kremleri, gargaraları da kullanılabilir. Aftın çok daha kısa sürede iyileşebilmesi için çeşitli bitkisel ve doğal yöntemler bulunur.

Bitkisel Çaylar: Ağızın içinde meydana gelmiş olan aft gibi yaralar bitkisel çaylar ile iyileşmesi hızlandırılabilir. Bitkisel çayları içeren poşet çay aft üzerine konulup bir süre bekletilebilir. Bitkilerin içerdikleri özler sayesinde aft gibi yaralar daha hızlı iyileşebilmektedir.

Ayva ve Ayva Kompostosu: Ağızda meydana gelen aftları tedavi edebilmek için kullanılan doğal yöntemlerden biride ayvanın meyve olarak tüketilmesi veya ayvanın kompostosu yapılarak içilmesidir. Ayvayı meyve olarak tüketmek ve komposto şeklinde içmek ağızdaki yaralar için iyileştirici etki gösterir. Kısa zaman içinde aftın ortadan kalkmasını sağlar.

Sirke: Ağız içerisinde oluşan başta aft olmak üzere tüm yaralar için akla gelen ilk yöntemlerden biri de sirke kullanmaktır. İster az miktarda sirke direk ağıza alınarak gargara yapılır. İster de bir miktar sirke su ile seyreltilir ve o şekilde gargara yapılır. Sirkenin iyileştirici ve mikrop öldürücü özelliği bulunmaktadır.

Kekik: Ağız içerisini temizlemek için kullanılacak olan en etkili bitkilerden biri kekiktir. Ağız içi yaralar için bolca kekik çiğnemek iyi gelecektir. Aynı zamanda kekik aftın tekrarlanmasını önleyecektir. Aynı zamanda susam yağı, sirke ve kekik kullanılarak gargara da yapılabilir.

Dut: Ağızın içinde oluşan aft gibi yaraların iyileşmesi için dut şurubu tüketilebilir. Dut şurubu ve nar ekşisi bir arada karıştırılarak aftın üzerine konularak bekletilebilir. Bu şekilde yaranın çok daha hızlı iyileşmesi sağlanır.

Aftı Kanatmak, Isırmak, Yakmak veya Patlatmak İyileştirir mi?

Aft duruma göre yüzeysel duruma göre de oldukça derin olan ağız içi ülserlerden biridir. Hem aftın kendisi hem de aftın oluştuğu dokunun yakın çevresi hassas, kızarık, acıyan bir alandır. Aftı kanatmak, patlatmak, yakmak veya ısırmak aft bölgesinde ciddi acıya neden olur. Aftı ısırmak, kanatmak veya patlatmak bölgede enfeksiyonu arttırabilir. Enfeksiyon oluşması ise afttan çok daha ciddi bir durumun meydana gelmesi anlamına gelir.

Tedavisinin daha geç olduğu ve iyileşmenin de geç olduğu hastalıklar ortaya çıkabilir. Kesinlikle aft patlatılmamalı, yakılmamalı, ısırılmamalı ve kanatılmamalıdır. Aftı yakmak da ciddi sorunlara yol açar. Aft herhangi bir müdahale yapılmaksızın kendiliğinden iyileşebilen bir rahatsızlıkken bu durumlardan sonra iyileşmeyen çok ciddi yaralara neden olur.



