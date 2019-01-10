Premier Lig ekibi Liverpool’un Mısırlı yıldız kanat oyuncusu Mohammed Salah, üst üste 2. kez Afrika’da yılın futbolcusu seçildi. Afrika Futbol Konfederasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 2018’in en iyi Afrikalı futbolcusu ödülü, Senegal’in başkenti Dakar’da gerçekleştirilen törende sahibini buldu.

Üye ülkelerden teknik direktörler ve federasyon yetkililerinin katıldığı oylamada, Senegalli takım arkadaşı Sadio Mane ve 2015’in kazananı Gabonlu Pierre- Emerick Aubameyang’ı geride bırakan Salah, 2017’den sonra 2018’de de ödüle layık görüldü. İlk kez 1992’de verilen ödülü 17 farklı futbolcu kazandı. Ödülü en fazla alan isimler, 4’er kezle Kamerunlu Samuel Eto’o ve Fildişi Sahilli Yaya Toure oldu.

Uçuşa geçti!

Liverpool’da geçen sezon 52 karşılaşmaya çıkıp 44 gol ve 14 asistlik performans sergileyerek harika bir dönem geçiren Salah, bu dönem de çıkışını sürdürmüştü. Kırmızı formayla 29 karşılaşmada görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, 16 gol ve 5 asistlik performans ortaya koyarak Liverpool’un yaptığı büyük yükselişe katkı yapmaya devam etmişti.