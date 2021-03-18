Afrika'nın kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvası olan Konfederasyon Kupası'nda büyük bir skandal yaşandı.

Tanzanya ekibi Namungo ile Mısır ekibi Pyramids arasında geçtiğimiz Çarşamba günü oynanan maç öncesinde Namungo yetkililerinin rakip takımın soyunma odasına gidip formalara kaşıntı tozu döktükleri iddia edildi. Futbolcuların formalarını giydikten sonra kaşınmaya başladıkları belirtirken bu durum sonrasında Pyramids forma değişikliğine gitti.

Maçı Pyramids kazandı

Mısır ekibi yetkililerinin yaşanan bu olayın ardından Afrika Kofederasyonlar Birliği'ne şikayette bulunacağı öğrenildi. İki takım arasında oynanan bu ilginç karşılaşmadan Pyramids, 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.