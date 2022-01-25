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Afrika Uluslar Kupası'ndaki izdihamda 6 kişi öldü

Kamerun ile Komorlar arasında oynanan maçta stadyum dışında çıkan izdihamda en az 6 kişi öldü.

25 Ocak 2022, Salı 10:01 Son Güncelleme:
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Afrika Uluslar Kupası'ndaki izdihamda 6 kişi öldü

Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun ile arasında oynanan stadyumun dışında çıkan izdihamda en az 6 kişi öldü ve 40'tan fazla kişi yaralandı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre ölü ve yaralı sayısı artabilir.


Covid-19 önlemleri nedeniyle 60 bin kişilik stadyum yüzde 80 kapasite ile taraftarlara açılmıştı. Kapıların kapandığı bölümde çıkan izdihamda 50 bin kişinin tribünlere girmeye çalıştığını belirtiyor.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), yayınladığı açıklamayla yaşanan olay hakkında soruşturmanın sürdüğünü belirtti. (NTV Spor)

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