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Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor

04 Temmuz 2019, Perşembe 15:29
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Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor

İSTANBUL, (DHA)

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan son 16 turunda yarın oynanacak Fas-Benin ve Uganda-Senegal maçları ile devam ediyor. 
Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak olan son 16 turunun ilk maçı Fas ve Benin arasında yarın TSİ 19.00'da oynanacak. Fas, grupta oynadığı 3 maçı da 1-0'lık sonuçlarla kazanırken Benin grup aşamasını 3 beraberlikle tamamladı.
Günün diğer karşılaşması ise Uganda ve Senegal arasında TSİ 22.00'de yapılacak. Kadrosunda Mane, Koulibaly, Gueye, Balde ve Sarr gibi yıldızları barındıran Senegal, şampiyonluk adaylarının başında geliyor.


 

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