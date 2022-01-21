Afrika Uluslar Kupası'nda A Grubu'nda bulunan ve 7 puanla liderlik koltuğunda tur bileti alan Kamerun'da Vincent Aboubakar rüzgarı esti. Burkina Faso ve Etiyopya ağlarını 2, Yeşil Burun Adaları'nı 1 kez sarsan ve golleriyle takımının Son 16'ya yükselmesinde başrol oynayan Aboubakar, grup aşamalarının en iyi oyuncusu seçildi.

2016/17 ve 2020/21 Beşiktaş forması giyen, şu sıralar futbol hayatını Al Nassr'da sürdüren 29 yaşındaki forvet, Samuel Eto'o'dan bu yana arka arkaya üç Afrika Uluslar Kupası maçında gol atan ilk Kamerunlu oyuncu olmuştu.