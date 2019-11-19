Afrika Süper Ligi!

Milli maç arasından dolayı lige verilen arada, Süper Lig kulüpleri milli takımlarına giden oyunculardan yoksun olarak çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa Kıtası'nda 2020 Avrupa şampiyonası elemeleri heyecanı devam ederken, Afrika’da ise 2021 Afrika Uluslar Kupası elemeleri’nin çekişmesi var. Asya Kıtası’nda ise 2022 Dünya Kupası elemeleri’nde grup maçları sürüyor. Süper Lig kulüpleri, tam 65 futbolcuyu A Milli Takım seviyesinde milli takımlarına gönderdi.

Gençler ve Rize

Kıta olarak ele alındığında ise Süper Lig kulüpleri, en çok Afrika’ya oyuncu göndermiş durumda. Afrika Kupası elemeleri için 25 oyuncu ter döktü. Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği, Afrika’ya 3’er futbolcu ile bu alanda ilk sırada yer alan ekipler.

Anadolu’dan 3 takım!

Anadolu ekiplerinde Çaykur Rizespor, Göztepe ve Antalyaspor milli takımlara gönderdikleri 4’er oyuncuyla Anadolu’da ilk sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor’da Melnjak, Samudio, Vetrih, Attamah; Göztepe’de Beto, Gassama, Borges ve Sanneh; Antalyaspor’da ise Sangare, Celustka, Dala ve Fredy milli takımda yer alıyor.

ALANYASPOR: N’Sakala (D.Kongo)

ANKARAGÜCÜ: Moke (D.Kongo)

GENÇLERBİRLİĞİ: Sessegnon (Benin), Sadio Diallo (Gine), Abdoulaye Diallo (Senegal)

GÖZTEPE: Gassama, Sanneh (Gambiya)

GAZİANTEP FK: Twumasi (Gana), Diarra (Mali)

FENERBAHÇE: Rodrigues (Y.Burun Adaları)

GALATASARAY: Luyindama (D.Kongo), Feghouli (Cezayir), Lemina (Gabon)

BEŞİKTAŞ: Abdoulay Diaby (Mali), Elneny (Mısır)

BAŞAKŞEHİR: Ponck (Yeşil Burun Adaları)

RİZESPOR: Attamah (Senegal)

SİVASSPOR: Appindangoye (Gabon)

KAYSERİSPOR: Abdennour (Tunus)

KONYASPOR: -

KASIMPAŞA: -

YENİ MALATYASPOR: Farnolle (Benin), Hadebe (Zimbabwe)

ANTALYASPOR: Dala (Angola), Fredy (Angola)

DENİZLİSPOR: Sacko (Mali), Barrow (Gambiya)