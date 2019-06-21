Liglerin bitmesinin ardından futbolseverler yazın da gerçekleşen turnuvalarla futboldan uzak kalmazken, yeni bir heyecan bu kez Afrika’da yaşanacak. 32. Afrika Uluslar Kupası, Mısır’ın ev sahipliğinde bu akşam başlayacak. 24 ülkenin 6 grupta 4’erli takımlar halinde mücadele edeceği organizasyonda geçen sezon Süper Lig’de forma giymiş toplam 29 futbolcu boy gösterecek. Türkiye, Fransa (95), Güney Afrika (45) ve İngiltere’nin (43) ardından kupaya en fazla oyuncu gönderen dördüncü ülke konumunda bulunuyor. İlk maç bu akşam A Grubu’nda saat 23.00’te Mısır’la, Zimbabve arasında oynanacak. Mücadele, turnuvanın Türkiye’deki yayın haklarını elinde bulunduran D Smart’ın 77. kanalından ekranlara gelecek. Gruplarını ilk ikide bitiren takımlar ve en iyi 4 üçüncü, ikinci tura yükselecek.

Galatasaray’dan 6 oyuncu var

Galatasaray, Türkiye’den bu organizasyona en fazla oyuncu gönderen takım konumunda yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar’dan 6 oyuncu; Luyindama (Demokratik Kongo Cumhuriyeti), Onyekuru (Nijerya), Ndiaye ile Diagne (Senegal), Feghouli (Cezayir) ve Belhanda (Fas) kupada ter dökecek. Aslan’ın ardından ise Fenerbahçe 4 oyuncusu; Dirar (Fas), Kameni (Kamerun), Slimani (Cezayir) ve Ayew’le (Gana) Mısır’da sahne alacak. Bu iki takımın yanı sıra Kasımpaşa, Bursaspor, Kayserispor ve Göztepe 2’şer Alanyaspor, Trabzon, Ankaragücü, Başakşehir, Rize, Antalya, Yeni Malatya, Gençlerbirliği, Adana Demir, Giresun ve Elazığ’dan da birer oyuncu yer alacak.

En çok Gana kadrosunda...

Kupada Süper Lig’den en fazla futbolcuyu kadrosunda Gana Milli Takımı bulunduracak. Gana’dan 5, Senegal’den 4 ve Nijerya’dan da 3’er futbolcu geçen sezon Türkiye’de forma giyen isimler arasında yer alıyor. En son 2017’de Gabon’un ev sahipliğinde oynanan kupanın finalinde Kamerun, şimdiki ev sahibi Mısır’ı finalde 2-1 yenerek kupayı kazanmıştı. 19 Temmuz’daki final maçıyla son bulacak Afrika Uluslar Kupası tarihinde en çok şampiyon olan takım, 7 kez kupayı müzesine götüren Mısır. Turnuvada ikinci tur maçları 5-8 Temmuz, çeyrek finaller 10-11 Temmuz, yarı finaller 14 Temmuz ve final mücadelesi 19 Temmuz ’da oynanacak.

..Ve sahne yıldızların!

Elbette her turnuvada olduğu gibi Afrika Uluslar Kupası’nda da dünya futbolunun önde gelen yıldızları, şampiyonluk için mücadele edecek. Favoriler arasında yer alan ev sahibi Mısır’da tüm gözler, Liverpool’la Şampiyonlar Ligi’ni kazanmayı başaran Muhammed Salah’ın üzerinde olacak. En az onlar kadar güçlü olan Senegal’de Salah’ın takım arkadaşı Sadio Mane’nin yanı sıra Napoli’nin stoperi Kalidou Koulibaly yer alıyor. Cezayir’de Manchester City ile Premier Lig’de mutlu sona ulaşan Riyad Mahrez ve Ajax’la Şampiyonlar Ligi’nde yarı final oynama başarısı gösteren Faslı Hakim Ziyech’in performansları merakla bekleniyor.

M. Çağrı Davran