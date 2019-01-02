Afrika Kupası kâbus olmayacak

Fenerbahçe’nin Afrikalı futbolcuları Kameni (Kamerun), Slimani (Cezayir), Benzia (Cezayir), Dirar (Fas) ve Ayew’in (Gana) de ülkelerini temsil edeceği Afrika Kupası’nın bu yıl Haziran ayında yapılacak olması, teknik heyeti sevindirdi. Daha önceki yıllarda Ocak ortasında başlayan turnuva, Şubat’ın ilk haftasında sona eriyordu.

Afrika Futbol Federasyonu, Avrupa’da oynayan oyuncuların maduriyetini ve takımların düştükleri durumu da gözönünde bulundurarak, turnuvayı yaz aylarına çekmişti.

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