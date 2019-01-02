Afrika Kupası kâbus olmayacak

Fenerbahçe’nin Afrikalı futbolcularının ülkelerini temsil edeceği Afrika Kupası’nın bu yıl Haziran ayında yapılacak olması, teknik heyeti sevindirdi.

02 Ocak 2019, Çarşamba 06:05
- A +
Afrika Kupası kâbus olmayacak

Fenerbahçe’nin Afrikalı futbolcuları Kameni (Kamerun), Slimani (Cezayir), Benzia (Cezayir), Dirar (Fas) ve Ayew’in (Gana) de ülkelerini temsil edeceği Afrika Kupası’nın bu yıl Haziran ayında yapılacak olması, teknik heyeti sevindirdi. Daha önceki yıllarda Ocak ortasında başlayan turnuva, Şubat’ın ilk haftasında sona eriyordu.

Afrika Futbol Federasyonu, Avrupa’da oynayan oyuncuların maduriyetini ve takımların düştükleri durumu da gözönünde bulundurarak, turnuvayı yaz aylarına çekmişti.

Bu haberi de okudularFenerbahçe bugün Samandıra'da!

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.