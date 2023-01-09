Süper Lig 'in 18. haftasında Galatasaray , deplasmanda Fenerbahçe 'yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli renklere gönül veren ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

FORMALARI TANITMIŞTI

25 yaşındaki oyuncu sezon başında Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarının tanıtım mankeni olmuştu. Podyumda güzelliğiyle büyülen Saraçoğlu, sarı-lacivertli taraftarlardan yoğun ilgi görmüştü.

"BARİ SEN YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRSEYDİN"

4 yıldır aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile olan ilişkini geçtiğimiz haftalarda sonlandıran Afra Saraçoğlu, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a kaybettiği maç sonrası göndermeli bir paylaşımda bulundu. Derbi mağlubiyeti sonrası büyük üzüntü yaşayan güzel oyuncu, "Bari sen yüzümüzü güldürseydin." yazarak Fenerbahçe'yi etiketledi.



