Afobe şov başladı

Stoke City’den kiralanan Benik Afobe, geçtiğimiz hafta ayağının tozuyla Denizli deplasmanına götürülmüş, 1 idmanla maça çıkmıştı. O karşılaşmada ağları havalandıramamasına rağmen hazır görüntüsüyle olumlu sinyaller veren 27 yaşındaki Kongolu yıldız, patlamayı Malatyaspor’a karşı yaptı. Tecrübeli futbolcu, 24. dakikadaki korner organizasyonunda Hüseyin’in arkaya çıkardığı topu ağlara yolladı. Afobe, 33’te ise Baker’in asistinde tek vuruşta kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Arkaya atılan her uzun pasta tehlike yaratan Afobe, özellikle kendisini gibi İngiltere’den gelen bir diğer yeni transfer Baker’le çok iyi anlaştı.

İlk isabette gol

Afobe, dün ilginç bir istatistiğe de imza attı. Başarılı forvet, Trabzonspor formasıyla kaleyi bulan ilk iki şutunda da fileleri sarstı. Performansıyla fark yaratan Afobe, Leipzig’e transfer olan ve geçen sezon gol krallığı tacını takan Sörloth’u aratmayacağını gösterdi.

‘Daha iyi olacağım’

Maçın ardından konuşan Afobe, “Kazanmamız ve ne kadar kaliteli bir takım olduğumuzu göstermemiz gerekiyordu. Bunu yaptık. Giden arkadaşımız (Sörloth) başarılı bir sezon geçirdi. Her santrfor oyuncusunun hedefidir gol atmak. Ben de burada goller atarak kalitemi göstermek istiyorum. Daha iyi olacağım” dedi.

Afobe maç sonrası sosyal medyada; “Galibiyet, 2 gol, Aferin çocuklar! Tanrı büyüktür” paylaşımını yaptı.