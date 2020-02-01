TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta topladığı 31 puanla 7. sırada bulunan AFJET Afyonspor, ara transfer dönemini bir hayli hareketli geçirdi. İlk olarak Erzurumspor’dan kaleci Anıl Atığ renklerine bağlayan Afyonspor, Manisaspor’dan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Çağrı Giritlioğlu’nu da kadrosuna katmıştı.

2007 yılından bu yana Galatasaray alt yapısında forma giyen Ferhan Evren de Afyon ekibinin yolunu tutarken, transfer döneminin son gününde Yavuz Selim Tek ile anlaşmaya varıldı.

Pendikspor forması giyen genç yetenek, Afyonspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Belçika Anvers doğumlu gurbetçi oyuncu, sol ayağını etkili bir şekilde kullanıyor ve orta saha ile sağ açıkta forma giyiyor.