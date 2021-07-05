AFJET Afyonspor, kaleci Olgun ile anlaştı

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFJET Afyonspor önceki sezon Tuzlaspor, geride kalan sezonda da Kocaelispor ile şampiyonluk yaşayan kaleci Bayram Olgun ile 2 yıllığına anlaştı.

2021-22 futbol sezonunda Misli.com 2. Lig'de mücadele edecek olan AFJET Afyonspor, sezon öncesi takım kurma çalışmalarına devam ediyor. İlk olarak teknik direktör Mustafa Çapanoğlu ile anlaşma sağlayan AFJET Afyonspor, sırasıyla futbolcular Feyyaz Belen, Taha Can Velioğlu, Erdinç Pekgöz ve Alaattin Hamza Ok anlaştı. Transfer çalışmaları kapsamında kaleci Bayram Olgun'un da takıma dahil edildiği açıklandı.

Kaleci Bayram Olgun, 2019- 20 sezonunda Tuzlaspor ile 2020-21 sezonunda da Kocaelispor ile şampiyonluk yaşadı. 31 yaşındaki kaleci Olgun, AFJET Afyonspor'a 2 yıllık imza attı.

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