Afjet Afyonspor - GMG Kırklarelispor maç sonucu: 2-2

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 14'üncü hafta mücadelesinde Afjet Afyonspor, evinde konuk ettiği GMG Kırklarelispor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadeleye ön alanda baskı yaparak başlayan ve orta alanda rakibine üstünlük kuran Afjet Afyonspor ilk yarının 30 dakikalık diliminde üst üste ataklar geliştirmesine rağmen final paslarında ve pozisyonları sonlandırmada etkili olamadı. Konuk GMG Kırklarelispor ise kontraataklarla skor üretme girişimlerinde bulunduğu bölümlerde etkili olamadı.

43'üncü dakikada Aykut Çift'e yapılan faul sonrasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kaan Baysal'ın doğrudan kaleye gönderdiği nefis şut ağlarla buluştu: 1-0.

İlk yarıyı ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

46'ncı dakikada gelişen GMG Kırklarelispor atağında uzaktan Sinan'ın sert şutunda top kaleci Mustafa'dan sekti. Boşta kalan topa sert ve düzgün bir vuruş yapan Malik ikinci yarının başında skora dengeyi getirdi: 1-1.

53'üncü dakikada gelişen Afyonspor atağında Nazmi'nin sert şutunda savunmadan seken topu önünde bulan Aykut Çift, kaleci İbrahim ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi: 2-1.

74'üncü dakikada gelişen Afyonspor atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Doğan Ateş'in sert şutunda kaleci İbrahim topu kornere çeldi.

79'uncu dakikada Afyonspor'un geliştirdiği atakta topla buluşan Enes Ata, sol çaprazdan ceza alanına girdi. Müsait pozisyondaki takım arkadaşı Aykut'a pas atmak yerine kaleye vurmayı tercih eden Enes'in şutu yandan auta gitti.

86'ncı dakikada gelişen konuk ekibin atağında Emre'nin ceza alanı ön çizgisinden sert şutunda ağlara gitmekte olan topu son anda savunma çizgiden çıkarttı. Boşta kalan topu tamamlayan Malik takımının ve kendisinin 2'nci golünü kaydetti: 2-2.

Kalan dakikalarda skor değişmedi ve AFJET Afyonspor, GMG Kırklarelispor ile 2-2 berabere kaldı.

STAT: Afyon Zafer

HAKEMLER: Adem Sarıtaş (xx), Vural Gül (xx), İsmail Taygun Tasalı (xx)

AFJET AFYONSPOR: Mustafa Gürbüz (xx)- Emre Tosun (xxx), Mehmet Tosun (xx), Enes Ata (xx), Nazmi Candoğan (xx), Fatih Selimhan Solmaz (xx), Mehmet Tayfun Dingil (xx), Bayram Çetin (xx), Ramazan Kuzu (xx)(Dk.61 Caner Solmaz x), Aykut Çift (xx) (Dk.81 İlker Avşar), Kaan Baysal (xx) (Dk.68 Doğan Ateş x)

GMG KIRKLARELİSPOR: İbrahim Demir (x) - Müslüm Aydoğan (xx), Caner Koca (xx)(Dk.71 Deniz Ataç x), İbrahim Sürgülü (xx), Emre Keleşoğlu (xx), Emre Balkı (xx) (Dk.82 Burak Sürmeli), Malik Karaahmet (xxx), Mert Sinan Pekesen (xx), Serkan Sözmen (xx), Yüksel Şişman (xx) (Dk.77 Muhammet Beşir x), Enis Çeliksu (xx)

GOLLER: Dk. 43 Kaan Baysal, Dk. 53 Aykut Çift (Afjet Afyonspor), Dk. 46, Dk. 86 Malik Karaahmet (GMG Kırklarelispor)

SARI KARTLAR: Mehmet Tosun, Mehmet Tayfun Dingil (Afjet Afyonspor), Yüksel Şişman (GMG Kırklarelispor)